An 2 du PROJET…Le duo Diomaye-Sonko solde l’héritage colonial

Deux ans après l’alternance historique du 24 mars 2024, le tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko a radicalement transformé la posture diplomatique du Sénégal. Entre le démantèlement des bases militaires françaises, la réhabilitation mémorielle des Tirailleurs et une renégociation audacieuse des contrats stratégiques, Dakar impose désormais une relation de « partenariat d’égal à égal » avec les anciennes puissances. Une mutation profonde qui redessine les contours de l’influence sénégalaise sur la scène internationale.

Le 24 mars 2026 marque un tournant symbolique pour le Sénégal. Deux ans après l’accession fulgurante de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, épaulé par son Premier ministre Ousmane Sonko, le pays ne se contente plus de gérer les affaires courantes. Le tandem a entrepris une déconstruction méthodique des piliers de l’influence étrangère, imposant une nouvelle grammaire diplomatique où la dignité nationale prime sur les héritages coloniaux.

L’acte le plus retentissant de cette seconde année de mandat reste sans conteste le démantèlement définitif des bases militaires françaises. En actant le départ des Éléments français au Sénégal (EFS), le duo a transformé une promesse de campagne en une réalité géopolitique. Ce n’est pas une simple rupture, mais une « étape décisive » selon le Président, visant à mettre fin à une présence permanente perçue comme une anomalie dans un État souverain depuis 1960.

Sur le plan de la mémoire, le régime a opéré une réhabilitation historique sans précédent. Le massacre de Thiaroye 44, longtemps resté une zone d’ombre de l’histoire coloniale, est désormais au cœur du récit national. En honorant les Tirailleurs sénégalais non plus comme des auxiliaires de l’empire, mais comme des martyrs de la liberté réclamant leur dû, Diomaye et Sonko ont pansé une plaie mémorielle profonde tout en envoyant un message clair aux anciennes puissances.

Cette volonté de redéfinir les « angles » avec l’Occident ne s’est pas faite dans l’isolement. Le Sénégal de 2026 s’affirme comme le nouveau poumon du panafricanisme de résultat. En renforçant les axes avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) tout en restant un médiateur au sein de la CEDEAO, Dakar joue sur plusieurs tableaux pour imposer une voix africaine autonome, décomplexée face aux injonctions de Paris ou de Bruxelles.

L’économie, elle aussi, a été passée au crible de la souveraineté. La renégociation des contrats miniers et pétroliers, entamée dès les premiers mois, commence à porter ses fruits budgétaires. Pour le duo, chaque baril de pétrole extrait du champ de Sangomar doit d’abord servir à financer l’autosuffisance alimentaire, un pilier central de leur programme « Sénégal 2050 », loin des schémas de dépendance aux importations qui ont longtemps fragilisé le pays.

Pourtant, cette affirmation de puissance nationale ne va pas sans tensions. En interne, l’équilibre entre la stature présidentielle de Diomaye et le leadership charismatique d’Ousmane Sonko fait l’objet de toutes les analyses. Si certains observateurs notent des divergences de ton, le duo semble pour l’instant uni par une mission commune : prouver qu’une gouvernance de rupture peut survivre aux pressions des marchés financiers et des chancelleries occidentales.

Le regard porté sur les puissances étrangères a radicalement changé. On ne parle plus d’aide au développement, mais de « partenariats gagnant-gagnant ». Les visites d’État en Chine, en Turquie et dans les pays du Golfe témoignent d’une diversification stratégique. Le Sénégal ne veut plus être le « bon élève » de la Françafrique, mais un acteur multipolaire capable de choisir ses alliés en fonction de ses intérêts stricts, sans tutelle idéologique.

L’héritage des Tirailleurs est ici utilisé comme un levier politique : le sacrifice des anciens doit servir de boussole à la jeunesse actuelle. En rappelant que le sang versé à Thiaroye était celui de toute l’Afrique, le Président a inscrit le combat du Sénégal dans une dimension continentale. Cette pédagogie de la souveraineté vise à redonner aux Sénégalais une fierté nationale qui dépasse les simples indicateurs de croissance.

À l’aube de l’an 3, le défi reste immense. Si les symboles de la domination étrangère tombent, les attentes sociales demeurent pressantes. Le duo Diomaye-Sonko a réussi le pari de la décolonisation des esprits et des institutions militaires ; il leur reste désormais à transformer ce capital de souveraineté en une prospérité palpable pour chaque foyer sénégalais, afin que la rupture ne soit pas seulement diplomatique, mais aussi profondément sociale.

La rédaction de Xibaaru