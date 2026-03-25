Macky Sall à l’ONU : L’expertise géopolitique du pétrole au service de la paix mondiale (Par Cheikh Ndiaye)

Dans un système international fracturé par les tensions au Moyen-Orient, l’affrontement feutré mais global entre l’axe États-Unis/Israël et l’Iran place la sécurité énergétique au cœur de la survie des nations. Dans ce contexte, la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU apparaît non seulement comme une opportunité pour l’Afrique, mais comme une nécessité stratégique pour la stabilité mondiale.

Voila pourquoi son profil de géophysicien et son expérience d’homme d’État font de lui le médiateur idéal.

Le conflit entre l’Iran et ses adversaires se cristallise autour du contrôle des voies maritimes (détroit d’Ormuz) et de la production pétrolière. En tant qu’ingénieur géophysicien, Macky Sall possède une compréhension intime des réalités du sous-sol et des marchés de l’énergie.

Là où d’autres diplomates voient des chiffres, il voit des flux stratégiques, des contraintes techniques et des leviers de négociation réels. Cette expertise lui permet de parler le « langage de la ressource », indispensable pour désamorcer les guerres de l’or noir.

Sous sa présidence, le Sénégal a su maintenir une position d’équilibre rare, dialoguant avec l’Occident tout en renforçant ses liens avec le monde musulman et les puissances émergentes. Face à l’antagonisme Téhéran-Washington, Macky Sall incarne cette « voie du milieu ». Son leadership à la tête de l’Union africaine a prouvé sa capacité à porter une voix souveraine et apaisée, capable d’amener des adversaires idéologiques à la table du dialogue pragmatique.

Le pétrole est souvent l’étincelle des conflits, mais il peut aussi être le ciment d’une paix durable par la coopération économique. Macky Sall a transformé le Sénégal en un futur hub gazier et pétrolier tout en préservant la paix civile. Cette expérience de gestion des ressources est un modèle qu’il peut transposer à l’échelle mondiale pour transformer les zones de friction énergétique en espaces de co-développement sécurisés.

L’ONU a besoin d’un réformateur qui comprend les défis du XXIe siècle : transition énergétique, sécurité des approvisionnements et équité économique. Le profil de Macky Sall réconcilie les aspirations du Sud global et les impératifs de sécurité des grandes puissances. Sa nomination serait le signe d’une organisation qui délaisse la rhétorique pour embrasser le pragmatisme scientifique.

La guerre de l’énergie impose un leader qui comprend la science derrière la ressource et la politique derrière la diplomatie. Par son parcours unique, Macky Sall est l’homme providentiel pour transformer l’enjeu pétrolier, de facteur de guerre en instrument de stabilité internationale.

Par Cheikh Ndiaye responsable politique Apr Grand