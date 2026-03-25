Le chanteur Gims placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment

Le rappeur Gims, plus gros vendeur de disques français en 2025, a été arrêté mardi 25 mars 2026 à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, puis placé en garde à vue à Paris. Selon le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco), l’artiste est soupçonné d’implication dans une affaire de blanchiment en bande organisée.

D’après une source proche du dossier citée par l’AFP, Gandhi Djuna, de son vrai nom, a été interpellé par le service national des douanes judiciaires dès sa sortie de l’avion. Il est entendu dans le cadre d’une commission rogatoire de juges d’instruction suivie par le parquet spécialisé.

L’enquête, révélée par Africa Intelligence et confirmée par Le Parisien, vise également cinq anciens trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans les crimes financiers. Les magistrats s’intéressent à un réseau international de blanchiment, reposant sur une multitude de sociétés-écrans créées dans différents pays pour contourner la TVA, émettre de fausses factures et dissimuler l’origine de fonds illicites.

Les soupçons concernant Gims portent sur un projet immobilier de luxe à Marrakech, évalué à 100 millions d’euros, prévoyant la construction d’une centaine de villas autour d’un lagon artificiel.

Contacté par l’AFP, l’avocat de l’artiste, Me David-Olivier Kaminski, n’a pas souhaité faire de commentaire.