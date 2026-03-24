Des enfants appellent le 911…Quand les policiers arrivent, il est déjà trop tard

Il était 21H30, vendredi, quand les policiers ont reçu l’appel de trois enfants en pleurs qui ont indiqué que leur père frappait leur mère.

« Papa frappe maman » ont hurlé les petits au téléphone.

Les forces de l’ordre se sont alors immédiatement rendues au domicile familial situé à Sacramento, en Californie (Etats-Unis).

Lorsque les agents son arrivés sur les lieux, les trois enfants s’étaient enfuis de la propriété et s’étaient cachés à proximité.

A travers une fenêtre de la maison, les policiers ont vu une femme allongée au sol.

Il ont alors pénétré à l’intérieur et n’ont pu que constater le décès de la mère de famille. Puis les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie de son mari.

Selon les premières constatations, l’homme a tué son épouse puis a mis fin à ses jours.

Les causes de la mort n’ont pas été précisées. Les trois enfants ont été confiés à des membres de la famille.

Source : F D