An II de l’ère Diomaye…l’épreuve des faits face à l’impératif de rupture

Deux ans après l’alternance historique qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, l’heure est au premier inventaire. Élu sur une promesse de transformation systémique et de rupture avec les pratiques anciennes, le cinquième président du Sénégal navigue désormais entre les exigences de la continuité de l’État et l’impatience d’une population en quête de résultats tangibles. Ce deuxième anniversaire marque une étape charnière où l’enthousiasme des débuts se confronte à la rigueur de l’exercice du pouvoir.

L’un des piliers majeurs de l’engagement présidentiel concernait la reddition de comptes et la fin de l’impunité. Si les corps de contrôle de l’État ont produit divers rapports d’audit sur la gestion des deniers publics, leur transmission et leur traitement par l’appareil judiciaire suivent un temps long. Pour l’exécutif, ce rythme garantit le respect des procédures et l’indépendance de la magistrature, tandis qu’une partie de l’opinion s’interroge sur la célérité de ces dossiers, craignant que certains ne restent lettre morte dans les tiroirs de l’administration.

La question de la transparence budgétaire, notamment concernant les fonds spéciaux de la présidence et de la primature, demeure un sujet de débat citoyen intense. Autrefois critiqués pour leur opacité par l’actuelle majorité lorsqu’elle était dans l’opposition, ces fonds subsistent au nom des impératifs de souveraineté et de sécurité nationale. Bien que les autorités affirment en faire un usage plus sobre et rigoureux, leur maintien symbolise, pour certains observateurs, la difficulté de réformer en profondeur les structures mêmes de l’institution présidentielle.

Sur le plan de la justice humaine, le Sénégal reste en attente de réponses définitives concernant les dossiers sensibles nés des tensions politiques passées. Des enquêtes sur des disparitions non élucidées et des décès survenus dans des circonstances troubles durant les années de crise progressent dans une discrétion procédurale qui pèse sur les familles. Le défi pour le pouvoir actuel est de concilier le besoin de vérité de la nation avec la sérénité nécessaire au travail des enquêteurs, sans paraître entraver la manifestation de la vérité.

Le sort des victimes des manifestations de ces dernières années, souvent qualifiées de « martyrs » par la base politique du pouvoir, constitue une attente morale et sociale profonde. Si des mesures d’accompagnement symboliques et sociales ont été esquissées, le volet judiciaire visant à situer précisément les responsabilités pénales semble marquer le pas. Cette lenteur est perçue par les organisations de défense des droits de l’homme comme un frein à la réconciliation nationale, laquelle nécessite, selon elles, une justice claire et impartiale.

Au-delà des questions judiciaires, le coût de la vie demeure la préoccupation quotidienne des Sénégalais. Malgré les efforts du gouvernement pour stabiliser les prix des produits de première nécessité, l’inflation mondiale et les défis structurels de l’économie nationale limitent l’impact de la « rupture » économique promis. Le panier de la ménagère reste sous pression, et les citoyens, qui espéraient une amélioration rapide de leur pouvoir d’achat, attendent désormais des réformes plus audacieuses pour transformer durablement leur quotidien.

Sur l’échiquier politique interne, le président Bassirou Diomaye Faye semble affirmer une posture de plus en plus institutionnelle, se distinguant progressivement de la ferveur partisane de ses débuts. Cette évolution de la stature présidentielle alimente les analyses sur un possible rééquilibrage des relations avec sa base politique originelle. Cette quête d’autonomie, naturelle dans l’exercice de la fonction suprême, interroge sur la cohésion future de la majorité face aux défis de gouvernance qui s’accumulent.

La gestion de la souveraineté économique, notamment à travers la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, s’avère être un exercice de haute technicité. Le gouvernement, soucieux de préserver la signature internationale du Sénégal tout en maximisant les retombées pour le peuple, privilégie une approche pragmatique et prudente.

L’image de la rupture promise se confronte à la réalité des pesanteurs administratives. Si le style de gouvernance se veut plus sobre, les structures de l’État font preuve d’une résilience qui ralentit la mise en œuvre des réformes de fond. Le chef de l’État dispose encore de trois années pour transformer les essais et prouver que la vision portée par son élection peut se traduire en un changement de paradigme durable pour le Sénégal, au-delà des alternances de personnes.

Ce bilan de deux ans révèle un président qui a su maintenir la stabilité du pays tout en se heurtant à la complexité des dossiers hérités. Pour la suite du mandat, l’enjeu sera de transformer les espoirs en actes concrets de justice et de progrès social. La confiance des Sénégalais, bien que persistante, exige désormais des gages de résultats pour que la rupture ne devienne pas, avec le temps, un simple souvenir de campagne.

La rédaction de Xibaaru