Révélations du Financial Times : La position du député Thierno Alassane Sall

Le député Thierno Alassane Sall a créé la polémique ce lundi 23 mars 2026 en relayant des révélations du quotidien britannique Financial Times. Selon lui, le Sénégal aurait contracté « secrètement des centaines de millions de dollars auprès d’institutions internationales sans les déclarer publiquement », une situation qu’il qualifie de « nouvelle affaire de dette cachée ».

Cette sortie intervient à la veille d’une réunion cruciale entre la Commission des Finances de l’Assemblée nationale et le Ministre des Finances et du Budget. À l’ordre du jour : une résolution visant à éviter la restructuration de la dette publique. Pour le leader de La République des Valeurs, cette démarche traduit de « graves inquiétudes sur l’état des finances du pays » et pourrait cacher des pratiques opaques destinées à masquer la réalité économique.

Thierno Alassane Sall appelle les parlementaires à exercer pleinement leur rôle de contrôle. Il les exhorte à obtenir des explications claires sur ces opérations qu’il juge menées « dans la plus grande opacité », plutôt que de « signer un chèque en blanc au Gouvernement ».

L’ancien ministre avertit que les solutions envisagées pour gérer la dette doivent être examinées avec prudence afin d’éviter « des conséquences fâcheuses à court ou moyen termes ». À défaut, estime-t-il, l’Assemblée nationale risquerait de « trahir ses obligations envers le peuple ».