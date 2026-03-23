Révélations du Financial Times : Abdou Mbow interpelle Ousmane Sonko

Le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates passe à l’offensive. S’appuyant sur des révélations de la presse internationale, le député Abdou Mbow accuse le gouvernement de dissimulation financière et annonce une question écrite au ministre des Finances.

Le climat politique sénégalais s’alourdit d’une nouvelle polémique financière. Dans une déclaration datée du 23 mars 2026, le député Abdou Mbow a fustigé la gestion des finances publiques du régime actuel, parlant de « découverte macabre d’une dette cachée au sein de nos finances publiques ».

Se basant sur des informations relayées par le Financial Times, l’élu pointe du doigt un montage financier occulte. Selon lui, le pays aurait découvert un « gisement de dette cachée d’un montant de 650 millions d’euros, soit 432 milliards 250 millions de francs CFA ».

Le député dénonce avec virulence ce qu’il qualifie de manque de transparence de la part des autorités : « Ce gouvernement, qui a levé 650 millions d’euros via des swaps de rendement total sans en informer le FMI ni les marchés, avec des montages opaques qui donnent aux prêteurs la priorité sur les autres créanciers, nous doit des explications. »

Pour Abdou Mbow dont les propos sont repris par Seneweb, le Sénégal traverse une période de turbulences extrêmes. Il décrit un pays qui « se noie dans les eaux troubles d’un marasme économique sans précédent » et une équipe gouvernementale qui « s’embourbe dans des sables mouvants d’une faillite inéluctable ».

Refusant les explications par voie de presse, le parlementaire exige un débat institutionnel formel. Il a annoncé qu’il adressera, dans les 24 heures, une question écrite au ministre des Finances et du Budget. L’objectif est d’obtenir des « éclairages sur cette question […] non pas lors d’un nouveau et bluffant point de presse, mais lors d’une explication républicaine face aux représentants du peuple ».

Le message s’adresse directement au sommet de l’exécutif. Abdou Mbow affirme qu’il lui revient l’obligation d’interpeller « le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des Finances sur la question de la « dette cachée », la vraie celle-là ! ».