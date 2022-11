Diakhaye : Le DAGE d’un ministère accusé de spoliation foncière

Spoliation d’un terrain d’autrui, destruction d’un bien appartenant à autrui et construction sans droit, ni titre sur le terrain d’autrui à Diakhaye : Le DAGE d’un ministère et Madame Tabara Mbao Samb en cause

Le DAGE et madame Tabara Mbao Samb, son homme de main et de confiance auraient spolié le terrain d’autrui et sont en train d’y construire un immeuble au quartier Diakhaye. L’affaire porte sur une parcelle de terrain bien placée en bordure des deux voies de Diakhaye, accolée à la Pharmacie du Rond -Point de Diakhaye , une parcelle de rêve appartenant à autrui ou Madame Tabara Mbao Samb est en train de mener des travaux de construction au profit d’une personne qualifiée de DAGE d’un ministère malgré l’opposition du propriétaire légitime.

Madame Tabara Samb, demeurant à Kounoune, est le personnage central visible de cet imbroglio car acquéreur du terrain d’autrui en toute connaissance de cause et responsable des travaux qui y sont menés actuellement de manière délictuelle pour le compte du DAGE. Elle ne disposerait d’aucun papier. Dans une confidence au propriétaire du terrain Madame Tabara Samb a révélé avoir acquis la parcelle pour le compte d’une personne généreuse capable de beaucoup de choses et qu’on ne regrettera jamais d’avoir connu.

Elle lui aurait proposé un arrangement financier, argent contre renoncement à sa parcelle. Ce dernier a refusé et lui a déclaré dans un SMS que force doit rester à la loi. Diakhaye, quoi de plus discret qu’un quartier de la haute banlieue pour investir le butin d’un DAGE. Curieusement, toutes les démarches menées par le propriétaire légitime en vue de mettre fin aux travaux ont échoué. Madame Tabara Mbao Samb et l’entrepreneur se sont entêtés à continuer leurs besognes car, peut-être, protégés d’un citoyen spécial bien réseauté, disposant de moyens institutionnels et financiers conséquents .

C’est à croire que Madame Tabara Mbao Samb, bras droit d’un dit DAGE jouit d’une protection et d’une impunité manifeste pour oser tourner en dérision, de manière si ostentatoire, autorités et institutions. Tout cela est flou et suspect selon la population du quartier, il voit dans ce cas de figure une injustice qui peut dégénérer en une situation fâcheuse. Elle semble manifester son soutien au propriétaire légitime.

René Pierre Yéhoumé

Président du MODER Mouvement pour La Défense de la République