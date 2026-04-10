Diamaguène–Sicap Mbao : Inauguration d’un nouveau poste de police pour renforcer la sécurité de proximité

La commune de Diamaguène – Sicap Mbao a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité de proximité avec l’inauguration officielle de son nouveau poste de police, ce jeudi 09 avril 2026. La cérémonie a été présidée par Mouhamadou Bamba Cissé, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en présence de plusieurs autorités administratives, sécuritaires et locales.

À ses côtés figuraient notamment Amadou Ndjek Sarré, ministre de la Formation professionnelle, l’Inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, ainsi que Ousmane Kane, Gouverneur de la région de Dakar. Le maire de la commune, Cheikh Aliou Beye, a également pris part à l’événement, aux côtés d’autorités militaires, religieuses et coutumières.

Dans son allocution, le ministre a mis en avant l’importance stratégique de ce nouveau poste dans le dispositif sécuritaire local. Il a réaffirmé son attachement aux principes de la police de proximité, une approche fondée sur la confiance, le dialogue permanent et la collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Selon lui, cette synergie constitue un levier essentiel pour prévenir la délinquance et instaurer un climat de sécurité durable, en phase avec les réalités des territoires.

Profitant de cette tribune, Mouhamadou Bamba Cissé a également lancé un appel aux acteurs culturels et sportifs, soulignant leur rôle déterminant dans la consolidation du tissu social. Il les a invités à promouvoir les valeurs de civisme, de responsabilité et de vivre-ensemble, en s’érigeant en modèles pour la jeunesse.

Cette inauguration s’inscrit dans la dynamique des autorités visant à rapprocher davantage les services de sécurité des citoyens, tout en renforçant la présence policière dans les zones à forte densité urbaine. Elle marque ainsi une avancée significative dans la politique de sécurisation du territoire et de modernisation des infrastructures de la Police nationale.