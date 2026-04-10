Bignona : la Police démantèle un réseau de vol et de recel de marchandises

Le Commissariat d’arrondissement de Bignona a procédé à l’interpellation de huit individus impliqués dans une affaire de vol et de recel de marchandises, mettant au jour un réseau structuré opérant dans la zone. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de moyens de locomotion, ainsi que recel et complicité.

L’affaire remonte à la nuit du 4 au 5 avril 2026, à la suite d’une plainte pour le vol de trente-neuf sacs de poivre, estimés à une valeur globale de 5 070 000 FCFA. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Brigade de Recherches ont procédé aux constatations d’usage. Si aucune trace d’effraction n’a été relevée, des indices matériels, notamment des empreintes de pas, ont permis de retrouver dix sacs dans un bâtiment voisin. Des effets personnels appartenant aux suspects y ont également été découverts, orientant rapidement les investigations.

L’enquête a permis un démantèlement progressif du réseau. Un conducteur de tricycle et un premier suspect ont été interpellés en flagrant délit alors qu’ils transportaient une partie de la marchandise volée. Dans la foulée, un troisième individu, présenté comme l’auteur principal, a été arrêté le même soir. Après des dénégations initiales, ce dernier est finalement passé aux aveux, révélant que le vol avait été commis en plusieurs étapes.

Les investigations ont également permis de mettre en lumière un circuit de revente bien organisé. Un intermédiaire assurait l’écoulement des produits auprès de plusieurs commerçants locaux. Quatre d’entre eux ont été interpellés et ont reconnu avoir acheté la marchandise sans être en mesure de fournir de justificatifs d’acquisition, malgré la valeur importante des biens.

Un autre individu, suspecté de recel et désigné par la victime, a été entendu. Malgré des éléments audio à charge, il a nié toute implication. Faute de preuves directes lors de la confrontation, il a été remis en liberté, tout en restant à la disposition de la justice.

Par ailleurs, les enquêteurs ont relevé que le principal auteur du vol et son complice direct sont déjà connus des services de police pour des faits similaires. Les autres suspects, quant à eux, ne présentent pas encore d’antécédents judiciaires établis. Des vérifications sont en cours, avec l’appui de la Police technique et scientifique.

Les recherches se poursuivent activement pour retrouver le receleur principal, actuellement en fuite, considéré comme un maillon central du réseau de distribution. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue, prolongée de 48 heures, dans le strict respect des procédures en vigueur.