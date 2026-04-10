RASD : Mankeur Ndiaye salue la «décision courageuse et historique» du Mali

L’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a réagi avec enthousiasme à la décision des autorités maliennes de retirer leur reconnaissance à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et d’apporter leur soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Mankeur Ndiaye a adressé ses « chaleureuses félicitations » à son homologue malien, Abdoulaye Diop, saluant une orientation diplomatique qu’il qualifie de « courageuse et historique ».

Cette prise de position intervient à la suite d’une déclaration officielle du gouvernement de Mali annonçant la fin de sa reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Dans le même élan, Bamako a exprimé son appui au plan d’autonomie proposé par le Maroc comme solution au différend autour du Sahara.

Pour Mankeur Ndiaye, cette décision marque une avancée majeure dans la recherche d’une solution « réaliste » et « durable » à ce conflit régional. En mettant en avant le plan soutenu par Mohammed VI, il rejoint ainsi une position de plus en plus partagée par plusieurs États africains et partenaires internationaux.