Le « cas » Baye Mayoro Diop…un défi pour la cohésion de l’Exécutif

Depuis le 4 avril dernier, les sorties répétées de Baye Mayoro Diop, Directeur de la Coopération décentralisée, ciblant directement le Premier ministre Ousmane Sonko, créent une situation inédite au sein de l’appareil d’État. Entre obligation de réserve et liberté d’opinion, cette fronde interne interroge sur la solidarité gouvernementale et la discipline au sein de la coalition au pouvoir.

Rien ne semble pouvoir tempérer Baye Mayoro Diop. En l’espace d’une semaine, le Directeur de la Coopération décentralisée au ministère de l’Urbanisme est passé du statut de haut fonctionnaire discret à celui de critique frontal de la primature. Le point de rupture a été atteint le 4 avril 2026, jour de la fête nationale, lorsque ce dernier a publiquement réclamé sur les réseaux sociaux le « limogeage immédiat » d’Ousmane Sonko, qualifiant le chef du gouvernement de responsable qui « ne vaut rien ».

Cette prise de position a immédiatement placé son ministre de tutelle, Moussa Bala Fofana, dans une position inconfortable. Dès le 5 avril, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a publié un communiqué officiel pour condamner « avec la plus grande fermeté » des propos jugés « inacceptables ».

Tout en se désolidarisant de son collaborateur, le ministre a rappelé les exigences de « responsabilité, de loyauté et de réserve » inhérentes à la fonction publique. Les révélations du ministre sur les rappels à l’ordre fréquents adressés à Mayoro Diop depuis septembre 2025 indiquent que le malaise est profond et persistant. Pourtant, malgré ces avertissements, le haut fonctionnaire conserve, à ce jour, ses fonctions, ce qui alimente les interrogations sur l’autorité hiérarchique au sein dudit département.

Loin de reculer, Baye Mayoro Diop a accentué ses critiques. Il s’est récemment attaqué à la circulaire du Premier ministre visant à encadrer les déplacements des ministres à l’étranger, invitant ces derniers à refuser ce qu’il qualifie de « dictat ».

Plus récemment encore, il a fustigé les déclarations d’Ousmane Sonko concernant le président américain Donald Trump, estimant que le Premier ministre « outrepasse ses prérogatives » et empiète sur le « domaine réservé » du Chef de l’État. Pour ce diplomate de carrière, les prises de parole du chef du gouvernement sont de nature à « fragiliser la cohérence internationale du Sénégal ».

Au-delà des joutes verbales, le maintien de Baye Mayoro Diop à son poste de Directeur général cristallise les tensions entre la coalition « Diomaye Président » et certains membres de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Dans les rangs de Pastef, la base militante exprime une indignation croissante et demande des sanctions exemplaires.

L’enjeu dépasse désormais le simple cadre disciplinaire. Le silence ou l’inaction des autorités compétentes face à un haut responsable de l’administration qui attaque ouvertement et de manière réitérée le numéro deux de l’Exécutif pourrait induire une lecture confuse de la hiérarchie étatique. À défaut d’une réaction de l’autorité de nomination, cette situation risque d’être interprétée comme le signe d’une fracture au sommet ou d’une fragilisation de l’autorité du Premier ministre au sein même de l’appareil administratif.

Dans un système administratif régi par la hiérarchie et la solidarité de corps, la persistance de cette fronde pose la question de la gestion des ressources humaines de l’État. Si la liberté d’expression est un droit, le statut de haut fonctionnaire impose des contraintes de neutralité pour garantir la crédibilité de l’action publique.

Il appartient désormais aux autorités supérieures d’arbitrer ce conflit qui, s’il perdure, pourrait durablement entacher l’image de cohésion que le nouveau régime s’efforce de projeter. La résolution de ce « cas » sera un test pour la discipline gouvernementale et le respect des institutions au Sénégal.

La rédaction de Xibaaru