Une lycéenne se réveille sans culotte…ce qu’elle a subi est atroce

Les faits se sont déroulés vendredi à Mayotte. Vers 5H00 du matin, une adolescente de 16 ans a quitté son domicile de M’zouazia. Alors qu’elle se dirigeait vers l’arrêt de bus pour se rendre au lycée, la jeune fille a été abordée par un automobiliste.

Le conducteur l’a ensuite forcée à boire une boisson qu’elle ne connaissait pas. La lycéenne s’est réveillée, vers midi près de la cité scolaire de à Bandrélé. Elle ne se souvient de rien.

La jeune fille n’avait pas de culotte et présentait des traces sur ses parties intimes. Les pompiers, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime puis l’ont transportée à l’hôpital. Selon les premières constatations, elle a été droguée puis violée.

Une enquête a été ouverte pour retrouver l’automobiliste.

Source : F D