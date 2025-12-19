Diamaguène Sicap Mbao : Un homme interpellé pour enlèvement et tentative d’agression sexuelle

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l’interpellation d’un individu au quartier Abdou Ndiaye pour des faits graves d’enlèvement, de séquestration et de tentative d’agression sexuelle sur une mineure âgée de trois ans. Le mis en cause est également poursuivi pour détention illégale d’arme blanche et de boisson alcoolisée.

L’intervention des forces de l’ordre fait suite à une plainte déposée par le père de la victime, résidant dans le même quartier. Selon ses déclarations, sa fille aurait été enlevée en pleine journée par un individu connu dans le voisinage pour sa consommation de produits cellulosiques.

D’après un témoin oculaire, les faits se seraient déroulés aux environs de 12 heures, alors que la fillette jouait à proximité de son domicile. Le suspect l’aurait d’abord attirée dans une boutique pour lui acheter des friandises, avant de l’emmener de force dans un bâtiment en chantier. Troublé par la scène, le témoin a aussitôt alerté la mère de l’enfant.

Arrivées sur les lieux, la mère et le témoin ont entendu les pleurs de la fillette provenant du chantier. Craignant la dangerosité de l’individu, la mère a appelé sa fille à plusieurs reprises. Surpris, le suspect a pris la fuite en sautant par une fenêtre du bâtiment. L’enfant a été retrouvée sur place, visiblement choquée et en état de tremblement.

Une opération de recherche immédiate menée par les éléments du Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a permis de localiser et d’interpeller le suspect au cœur du quartier Abdou Ndiaye. Lors de son arrestation, il a été trouvé en possession d’un tournevis assimilé à une arme blanche ainsi que d’une bouteille de vodka.

Interrogé, le mis en cause a tenu des propos incohérents, laissant présumer un état d’ébriété avancé ou une consommation de substances. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. La victime a, pour sa part, été admise dans une structure sanitaire pour des examens médicaux appropriés.

L’enquête se poursuit afin d’établir avec précision les circonstances des faits et les responsabilités pénales encourues.