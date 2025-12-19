Fatick : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a réalisé une importante saisie de drogue dans la nuit du 17 décembre 2025.

Aux environs de 22 heures, les éléments de la BRS ont interpellé un individu pour association de malfaiteurs et trafic international de stupéfiants, avec à la clé la saisie de 15 kilogrammes de chanvre indien.

Selon des sources sécuritaires, l’opération a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau criminel utilisant des voies frontalières non officielles pour acheminer des produits illicites. Un dispositif de surveillance et de filature a alors été mis en place par les forces de l’ordre.

C’est à la périphérie du village de Masserinko, dans le secteur de Karang, que le suspect a été intercepté. Son complice, profitant de l’obscurité et de la forte densité de la végétation, a toutefois réussi à prendre la fuite.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Fatick pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’identifier, localiser et interpeller les autres membres de ce réseau de trafic de drogue.