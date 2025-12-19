Pape Abdoulaye Touré annonce une plainte contre Ardo Gningue

Dans une publication sur Facebook, l’activiste Ardo Gningue a annoncé que Pape Abdoulaye Touré a été recruté au Port Autonome de Dakar (PAD) par le Directeur Waly Diouf Bodiang.

« Après le licenciement massif des travailleurs supposés membres de L’APR, au Port Autonome de Dakar, Pape Abdoulaye Touré est récompensé par un contrat de travail au Port de Waly Diouf Bodiang. Félicitations », a révélé Ardo Gningue.

Avant de revenir sur sa déclaration avec une nuance : « Après le Licenciement Massif des Travailleurs supposés Membre de l’APR au Port Autonome de Dakar. Pape Abdoulaye TOURE aurait été récompensé par un contrat de Travail au Port de Wally D. Bodian. Félicitations. »

Suite à cela, Pape Abdoulaye Touré a fait un post pour apporter une réponse. « J’espère que ce Ardo Gningue se trouve toujours sur le territoire sénégalais. Si tel est le cas, je souhaite que la Direction du Port Autonome de Dakar lui fasse délivrer une citation directe. À défaut, je me ferai le plus grand plaisir de lui offrir l’opportunité de prouver ses allégations en saisissant, sans délai, le juge compétent pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles », a-t-il déclaré dans ses propos rapportés par Seneweb.