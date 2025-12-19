L’artiste Arona Benga placé sous mandat de dépôt

L’artiste Amadou Bia Sow, alias Arona Benga, et ses trois complices arrêtés par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque pour une affaire de trafic de drogue dure, ont passé leur première nuit en prison. Déférés hier mercredi, les quatre suspects avaient initialement fait l’objet d’un retour de parquet.

Cependant, le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque, a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire et requis le mandat de dépôt contre Arona Benga et ses coaccusés, selon des sources de Seneweb.

Ce jeudi 18 décembre, le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque, Abdoulaye Ba, a inculpé puis placé sous mandat de dépôt les quatre suspects. Ils ont été conduits à la prison de Rebeuss.