Dopage : Le lutteur Siteu blanchi par le TAS

Le lutteur sénégalais Moustapha Senghor, plus connu sous le nom de Siteu, vient d’obtenir une victoire décisive hors de l’arène. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), basé à Lausanne, a rendu ce 23 mars 2026 une sentence annulant la suspension de deux ans qui lui avait été infligée par l’Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III en juin 2025.

Cette décision met un terme à une longue bataille juridique entamée après un contrôle antidopage contesté, réalisé dans des conditions jugées irrégulières en novembre 2024. Déjà, au stade des mesures provisoires, le TAS avait autorisé Siteu à affronter Balla Gaye 2 en juillet 2025, un combat qu’il avait remporté avec éclat.

Avec cette sentence arbitrale, le champion sérère surnommé « Tarkinda » échappe définitivement à toute sanction pour dopage et peut désormais se consacrer pleinement à la suite de sa carrière. Ses avocats, Me Yvan Henzer du barreau de Lausanne et Me Seydou Diagne du barreau du Sénégal, se sont félicités de cette victoire judiciaire. « Il faut se réjouir de cette décision car il est toujours délicat de démontrer les manquements des autorités antidopage », a déclaré Me Henzer. Son confrère sénégalais a, pour sa part, rappelé que « les règles doivent être respectées par tous, y compris les institutions sportives ».

Cette affaire illustre les enjeux de transparence et de rigueur dans la lutte antidopage, mais elle marque surtout un tournant pour Siteu, qui retrouve sa liberté sportive et l’opportunité de poursuivre son ascension dans l’arène sénégalaise.