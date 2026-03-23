Présidence : le Khalife de la famille omarienne reçu par le Chef de l’État

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience au Khalife de la famille de Thierno Mountaga Tall, en la personne de Thierno Madani Tall, dans un contexte marqué par les enjeux de préservation du patrimoine religieux et historique du pays.

Au cœur des échanges, la question du rapatriement du patrimoine de El Hadj Oumar Tall a occupé une place centrale. La famille Tall a notamment évoqué la restitution de plus de 418 manuscrits appartenant à cette figure majeure de l’histoire islamique ouest-africaine. Elle a, à cet effet, sollicité l’accompagnement de l’État du Sénégal afin de faciliter ce processus, jugé essentiel pour la sauvegarde et la valorisation de l’héritage religieux et culturel national.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer la conservation des archives historiques et à promouvoir leur accessibilité aux chercheurs comme au grand public. Pour la famille Tall, ces manuscrits représentent non seulement une richesse spirituelle, mais aussi un témoignage précieux du rayonnement intellectuel de El Hadj Oumar Tall.

Par ailleurs, les discussions ont également porté sur l’organisation, à l’horizon 2027, d’une exposition universelle dédiée à la vie et à l’œuvre de ce grand érudit. Ce projet ambitionne de mettre en lumière l’apport historique, religieux et culturel d’El Hadj Oumar Tall, tout en inscrivant le Sénégal dans une démarche de valorisation de son patrimoine à l’échelle internationale.