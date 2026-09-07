DPG : Voici la répartition du temps de parole

Le Premier ministre, Al Aminou Lô, prononce sa Déclaration de politique générale (DPG), ce mardi. En vue de ce rendez-vous avec l’Assemblée nationale, qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, la conférence des présidents a procédé à la répartition du temps de parole. Les Échos, qui donne l’information, indique que la part du lion, sur les quatre heures de débat programmées et réparties en deux tours, est naturellement allée au groupe des Patriotes : «Pour le premier tour, les députés du Pastef auront 145 minutes, ceux de Takku-Wallu 20 minutes, autant que les non-inscrits. Pour le deuxième tour, Pastef aura 43,5 mn, Takku-Wallu 6 mn comme les non-inscrits.»

Source : Seneweb