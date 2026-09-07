Italie : Un Sénégalais sème la terreur dans un bus…avec un couteau

Un Sénégalais d’une trentaine d’années, dont l’identité n’a pas été révélée, a été arrêté samedi à Calcinelli, en Italie, pour résistance à personne dépositaire de l’autorité publique. «D’autres qualifications pourraient également être retenues, notamment en lien avec l’interruption du service public et les dégradations sur une automobile», prédit Les Échos, qui relaye cette histoire rapportée par le quotidien d’information italien Il Resto Del Carlino.

D’après le récit du journal, le mis en cause, alors qu’il voyageait dans un bus, a subitement sorti de son sac un couteau et une lime. Tout en aiguisant son arme blanche, le Sénégalais s’est mis à déplacer dans l’allée du véhicule.

«L’homme se serait notamment dirigé vers l’avant du bus, en direction de la conductrice. Cette dernière a alors immobilisé le véhicule et ouvert les portes, permettant aux voyageurs de descendre précipitamment», rembobine la même source.

Si aucun blessé grave n’a été relevé, l’incident a suscité la peur chez les autres voyageurs dont une qui a été victime de malaise. L’individu sera appréhendé dans un café par les forces de l’ordre, qui sont vite intervenues après avoir été alertées par des témoins de la scène.

«D’après le témoignage de la responsable de l’établissement, le Sénégalais aurait résisté lors de son arrestation avant d’être maîtrisé par les agents. Une lime a été retrouvée dans son sac, tandis que le couteau aurait été découvert dans une poubelle», détaille Les Échos. Qui souligne que le suspect, «connu des services de police», sera «présenté devant un juge dans le cadre de la procédure de validation de son arrestation».