Drame sur le TER : une personne perd la vie entre Thiaroye et Pikine

Un accident tragique s’est produit ce mercredi matin aux environs de 6h15 sur le réseau du Train Express Régional (TER), entre les gares de Thiaroye et Pikine. Selon un communiqué conjoint de la SETER et de la SENTER, l’incident implique une personne qui se serait introduite dans le domaine ferroviaire.

Malgré l’intervention rapide des équipes déployées sur les lieux, la victime n’a malheureusement pas survécu. Les autorités du TER ont exprimé leur profonde compassion et adressé leurs sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à ses proches.

Dès les premiers instants suivant l’accident, un dispositif d’urgence a été immédiatement activé. Les équipes de la SETER, en coordination avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et la Légion de gendarmerie des transports ferroviaires, ont été mobilisées pour sécuriser la zone et faire la lumière sur les circonstances exactes du drame.

Les responsables rappellent que ce type d’incident demeure extrêmement rare sur le réseau du TER. Toutefois, ils insistent sur le strict respect des règles de sécurité, notamment l’interdiction formelle d’accès aux voies ferrées.

La SETER appelle ainsi les populations à faire preuve de vigilance et de responsabilité, soulignant que le respect des consignes est essentiel pour garantir la sécurité de tous.