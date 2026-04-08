L’administrateur du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP), Habibou Dia, a dévoilé les chiffres de l’exercice 2025. Sur une enveloppe de 1,9 milliard de FCFA, la quasi-totalité a été redistribuée à 164 bénéficiaires. Mais au-delà des chiffres, cet appui de l’État pose la question cruciale de la destination réelle de ces fonds et de l’avenir des acteurs de terrain.

L’exercice budgétaire 2025 du FADP s’est clôturé sur une note de précision quasi chirurgicale. Sur les 1 900 000 000 FCFA mobilisés, 1 899 990 007 FCFA ont été alloués aux acteurs du secteur, laissant un reliquat symbolique de moins de 10 000 FCFA. Cette répartition, détaillée par Habibou Dia en présence des acteurs de l’écosystème médiatique, a touché 164 bénéficiaires, sélectionnés après un arbitrage rigoureux du Conseil de gestion basé sur des critères d’éligibilité stricts.

La ventilation des ressources montre un soutien massif aux médias de proximité et à la diversité du paysage audiovisuel. Les entreprises de presse privées se partagent 686,5 millions de FCFA, tandis que les radios communautaires, piliers de l’information locale, bénéficient de 412,2 millions de FCFA. De la presse en ligne, grande bénéficiaire avec 326,8 millions, aux télévisions et radios commerciales, l’éventail des aides semble vouloir couvrir l’ensemble des vecteurs de l’information nationale.

Toutefois, une question demeure sur toutes les lèvres : à quoi servira réellement cet argent ? Il est impératif que les patrons de presse comprennent que ces subventions ne sont pas des dividendes personnels, mais des leviers de croissance. Ces fonds doivent être exclusivement injectés dans le rayonnement et le développement technique et éditorial des supports. L’argent public a vocation à moderniser les rédactions et à garantir la survie des entreprises de presse, et non à renflouer le patrimoine privé des dirigeants.

Le rayonnement d’un média ne se mesure pas seulement à la qualité de son matériel, mais surtout à la dignité de ses travailleurs. Il est inadmissible que des millions pleuvent sur les entreprises alors que les jeunes reporters, véritables fantassins de l’information sur le terrain, croupissent dans la précarité. L’amélioration des conditions de vie et de travail, passant par des salaires décents et réguliers, doit être la priorité absolue. Un patron de presse qui encaisse l’aide de l’État sans payer ses journalistes trahit la mission sociale de son entreprise.

Parallèlement au soutien direct, l’accent a été mis sur le capital humain. Le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) a vu sa dotation bondir de 403 %, atteignant 125,7 millions de FCFA. Cet investissement massif dans la formation continue et la validation des acquis de l’expérience (VAE) est essentiel pour professionnaliser un secteur souvent critiqué pour ses manquements, tout en facilitant l’accès à la carte nationale de presse.

Sur le plan institutionnel, le FADP n’a pas oublié les garants de la régulation. Le CORED et la Commission de la carte nationale de presse ont reçu plus de 86 millions de FCFA pour assurer leurs missions sur les exercices 2024 et 2025. De même, le secteur public, porté par l’APS, la RTS et l’Agence de distribution de presse (ADP), bénéficie d’une enveloppe globale de 609 millions de FCFA pour soutenir la modernisation et la couverture de grands événements nationaux.

Un point notable de cette gestion 2025 réside dans l’austérité interne du Fonds lui-même. Les dépenses de fonctionnement du FADP ont été drastiquement réduites, passant de 190 millions à seulement 28,2 millions de FCFA. Cette cure d’amaigrissement institutionnelle, saluée par Habibou Dia, a permis de maximiser les ressources disponibles pour les bénéficiaires directs, prouvant qu’une gestion sobre peut bénéficier à l’ensemble de la pyramide médiatique.

Cependant, cet appui financier ne doit en aucun cas devenir une laisse dorée. L’aide de l’État est un droit lié à la mission de service public de l’information, et non un outil de pression politique. Les journalistes doivent rester vigilants : cet argent ne doit jamais constituer un frein à leur indépendance, ni une contrainte dans l’exercice de leur métier. La liberté de ton et la rigueur d’investigation ne sont pas négociables, quel que soit le montant de la subvention reçue.

En fin de compte, le succès de cette dotation 2025 se mesurera à l’aune de l’éthique et de la déontologie. Si l’argent du contribuable sert à museler la critique ou à couvrir des pratiques managériales douteuses, il aura échoué. Pour que la presse sénégalaise soit réellement forte, elle doit utiliser ces moyens pour protéger ses plus faibles et honorer son engagement envers la vérité, loin de toute dépendance servile envers les bailleurs, qu’ils soient publics ou privés.

La rédaction de Xibaaru