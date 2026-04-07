Les Amazones de la coalition Diomaye Président dénoncent des attaques contre le chef de l’État

Dans un communiqué rendu public, les Amazones de la coalition Diomaye Président ont exprimé leur vive indignation face aux attaques personnelles et propos jugés irrespectueux visant le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Le collectif souligne que le chef de l’État incarne l’unité nationale ainsi que la continuité de l’État, rappelant qu’à ce titre, il doit être respecté en toutes circonstances. Les Amazones estiment que les divergences politiques, aussi légitimes soient-elles, ne sauraient justifier les insultes, les attaques personnelles ou encore les discours qu’elles qualifient d’anti-républicains.

Dans leur déclaration, elles condamnent fermement les comportements de certains acteurs politiques, responsables et militants, accusés de porter atteinte à la dignité de l’institution présidentielle et de fragiliser les fondements de la République. Elles mettent également en garde contre toute tentative de déstabilisation ou de discrédit à l’encontre du Président, assurant qu’aucune dérive visant à affaiblir l’institution ne sera tolérée.

Par ailleurs, les Amazones lancent un appel à l’ensemble des autorités publiques — ministres, directeurs généraux, députés — ainsi qu’aux militants, à faire preuve de responsabilité, de retenue et de respect envers le chef de l’État.

Elles ont aussi invité le Procureur de la République à se saisir des discours qu’elles jugent menaçants pour la cohésion nationale et susceptibles de troubler l’ordre public.

Le collectif rappelle que le Sénégal demeure un État de droit, où la liberté d’expression doit s’exercer dans le respect des institutions et des valeurs républicaines. Les Amazones de la coalition Diomaye Président réaffirment ainsi leur engagement à défendre la stabilité du pays et le respect des autorités légitimes.