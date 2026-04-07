Reprise de la production des CNI : La DAF annonce le redémarrage du service

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF), relevant du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a annoncé la reprise de la production des cartes nationales d’identité au Sénégal, effective depuis le 1er avril 2026.

Dans un communiqué daté du 7 avril 2026 à Dakar, la DAF informe que les opérations d’enrôlement ont déjà démarré de manière progressive dans plusieurs centres. L’objectif est d’étendre progressivement le dispositif à l’ensemble du territoire national, mais également à l’étranger, afin de mieux servir les Sénégalais de la diaspora.

L’administration en charge du traitement des données administratives a tenu à rassurer les citoyens quant à la sécurité des informations collectées. Elle souligne que l’intégrité des données personnelles des Sénégalais est strictement préservée dans le cadre de ce processus.

Par ailleurs, la DAF affirme rester à l’écoute des préoccupations des usagers et promet d’assurer un service continu et efficace dans la gestion des cartes nationales d’identité.