Libération d’Alassane Ndao : le gouvernement sénégalais salue une issue favorable

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, ce mardi 7 avril 2026, la libération du footballeur sénégalais Alassane Ndao, intervenue le 24 mars dernier en Turquie.

Évoluant au sein du club de première division turque Konyaspor, le joueur avait été arrêté le 8 décembre 2025 avant d’être placé en détention provisoire. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre d’une enquête liée à une affaire de paris sportifs illégaux.

Selon le communiqué officiel, le mandat de libération a été délivré par la 3ᵉ Cour d’assises d’Istanbul, mettant ainsi un terme à plusieurs mois de détention pour l’international sénégalais.

Le Ministère a tenu à saluer les efforts des autorités diplomatiques sénégalaises en Turquie, notamment ceux de l’ambassadeur Dr Moustapha Sokhna Diop, qui a porté l’information auprès du Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang. Ce dernier en a informé la Ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

Se réjouissant de cette issue favorable, le département ministériel a réaffirmé son engagement à assurer la protection et l’accompagnement des sportifs sénégalais évoluant à l’étranger.