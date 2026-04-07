FADP : les télévisions et radios commerciales parmi les principaux bénéficiaires

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a rendu public, ce mardi 7 avril, le rapport sur la gestion 2025 du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP). Une part significative des financements a été orientée vers les médias audiovisuels.

Du côté des télévisions, l’enveloppe globale atteint 157,5 millions F CFA. Les montants les plus importants reviennent à 2STV et au Groupe Walfadjri, chacun recevant 42,5 millions F CFA. Al Mouridiyyah (via ARS II) et Lamp Fall Communication obtiennent chacun 25 millions, tandis que Label Media Plus bénéficie de 22,5 millions F CFA.

Concernant les radios commerciales, le total distribué s’élève à 96,25 millions F CFA. Sen Radio arrive en tête avec 33,2 millions F CFA, suivie du Groupe Walfadjri qui perçoit 31,5 millions. Trade FM reçoit 17,5 millions et Alfayda FM 14 millions.

Ce rapport met en lumière la place centrale des médias audiovisuels dans la répartition des ressources du FADP, confirmant leur rôle majeur dans le paysage médiatique sénégalais.