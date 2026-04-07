FADP : voici le classement des sites les mieux servis

Le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) a consacré en 2025 une enveloppe de 326,8 millions F CFA au soutien des médias numériques, confirmant son rôle central dans l’accompagnement de la presse en ligne.

Parmi les bénéficiaires les plus en vue, Seneweb obtient 38 millions F CFA, Dakaractu 35,2 millions, et le Groupe Sans Limites (GSL) 26 millions. Senenews et SENEGO Media reçoivent chacun 24 millions, tandis que PressAfrik bénéficie du même montant.

D’autres acteurs du paysage numérique figurent également sur la liste : Senepeople Media Sarl (18 millions), Sunugal (16 millions) et le Groupe Walfadjri (25,2 millions). Des dotations plus modestes, allant de 4,8 à 7,2 millions F CFA, ont été attribuées à des plateformes telles que Grand Panel Vcom Médias, DAKARTV.INFO, siweul.net, Wannel TV, l’Independant.com et Actuthies.

Ces chiffres ont été rendus publics ce mardi 7 avril 2026, lors de la présentation du rapport sur la gestion 2025 du FADP, qui met en lumière la diversité des bénéficiaires et la volonté de renforcer l’écosystème médiatique numérique au Sénégal.