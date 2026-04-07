Presse sénégalaise : près de 1,9 milliard F CFA distribués en 2025

En 2025, le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) a quasiment épuisé son enveloppe annuelle, en injectant près de 1,9 milliard F CFA, soit 99,99 % des ressources prévues.

Au total, 164 bénéficiaires ont été retenus : 127 radios communautaires et 37 entreprises de presse, dont 21 plateformes en ligne, 7 journaux imprimés, 5 télévisions et 4 radios commerciales.

La ventilation des financements révèle une prédominance des médias privés et communautaires, qui ont reçu 1,10 milliard F CFA (57,8 %). La presse publique – composée de l’APS, de la RTS et du quotidien Le Soleil – a obtenu 609,3 millions F CFA (32,1 %). Le CESTI, dédié à la formation, a bénéficié de 125,8 millions F CFA (6,6 %), tandis que les organes de régulation et de gouvernance (CORED, CNP) ont perçu 86,3 millions F CFA (4,5 %). Le fonctionnement interne du FADP a été couvert à hauteur de 28,2 millions F CFA (1,5 %).

Pour assurer une répartition équitable, des plafonds ont été fixés selon le type de média : 25 millions F CFA pour la presse écrite, 40 millions pour les sites en ligne, 35 millions pour les radios commerciales, 50 millions pour les télévisions et 5 millions pour les radios communautaires.