Santé au Sénégal : une grève de 72 heures annoncée

Le climat social dans le secteur de la santé s’intensifie au Sénégal. Les principaux syndicats, désormais regroupés dans un front commun, ont dévoilé un neuvième plan d’action qui marque une nouvelle étape dans leur bras de fer avec les autorités. Au cœur de cette stratégie, une grève de 72 heures est prévue les 8, 9 et 10 avril 2026, assortie de mesures de boycott et d’une vaste campagne de mobilisation nationale.

Selon le communiqué publié, ce mouvement se distingue par sa radicalité : les urgences seront assurées sans service minimum, une décision qui pourrait paralyser une grande partie des structures sanitaires publiques. Les syndicats entendent ainsi traduire leur détermination après des mois de négociations infructueuses.

En plus de l’arrêt des soins, les organisations appellent à un boycott total des activités administratives et techniques, incluant les réunions de coordination, les staffs médicaux et les missions de supervision. L’objectif affiché est de bloquer le fonctionnement interne du système de santé, au-delà de la seule suspension des prestations médicales.

Parallèlement, une tournée nationale est programmée tout au long du mois d’avril. Assemblées générales et rencontres régionales permettront de sensibiliser les agents de santé et de renforcer la cohésion autour de la lutte. Les syndicats espèrent maintenir une pression constante sur le gouvernement afin d’obtenir des réponses concrètes à leurs revendications.

Ce mouvement intervient dans un contexte déjà fragile, où les patients risquent d’être les premières victimes d’un conflit social qui s’annonce durable.