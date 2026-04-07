Madrid : Ndeye Marame Ndoye et Amadou Dia, un même engagement pour les Sénégalais

CONSULAT GÉNÉRAL DU SÉNÉGAL À MADRID : NDEYE MARAME NDOYE et AMADOU DIA , deux styles, un même sacerdoce au service des Sénégalais établis en Espagne.

La cérémonie organisée par l’Association Chapa Choly, en collaboration avec l’ONG Otra África et les acteurs de la migration en Espagne, sous la conduite de Ndiawar Seck, restera sans nul doute gravée dans les mémoires. À travers l’événement Teranga Diaspora, un moment d’une rare intensité émotionnelle a été offert à la communauté, porté par des valeurs profondes de solidarité, de reconnaissance et d’unité.

En rendant hommage à Ndèye Marame née Mme Guèye et Dia, deux agents pionniers du Consulat général du Sénégal à Madrid, cumulant plus de vingt années de service, c’est en réalité toute une génération de femmes et d’hommes engagés au service de la diaspora qui a été honorée. Leurs parcours, marqués par le dévouement, la dignité et le sens élevé du devoir, ont profondément touché les nombreux compatriotes présents, qui s’y sont reconnus avec émotion.

Cette rencontre a également ravivé de précieux souvenirs, ceux de figures marquantes de la communauté sénégalaise établie en Espagne : Lamine Sagna, Tafsir Dia, Madiop Diagne, Dame Ndiaye, feu Cheikh Ndiaye, Sidibé, Adjia Khady Diao, Maman Diedhiou, Luc André Diouf, Mamadou Mangassa, Kaw Amadou Bocar Sam, Aboubacry Kane, Moussa Boye, Djine Seck, Tambèdou, Fatoumata Dabo, Alassane Ka, entre autres. Ces femmes et ces hommes ont ouvert la voie, guidé les générations et contribué, chacun à sa manière, à structurer, renforcer et faire rayonner la vie collective de nos compatriotes.

Souvent dans la discrétion, sans jamais rechercher ni gloire ni récompense, ils ont participé à bâtir un service consulaire proche des citoyens, humain, accessible et attentif. Ils ont accompagné, orienté, rassuré et, bien souvent, soutenu nos compatriotes au-delà même du strict cadre de leurs missions.

Les agents consulaires, en particulier ceux recrutés localement, occupent une place essentielle dans le quotidien de la communauté sénégalaise. Ce sont eux que l’on rencontre en premier. Ce sont eux qui écoutent, expliquent, facilitent et apaisent. Par leur action, ils rendent concrète la présence de l’État auprès des citoyens. Et surtout, ce sont des acteurs de terrain, toujours présents, qu’il vente à Fuerteventura, qu’il pleuve à Murcia ou qu’il neige à Madrid. Leur engagement ne connaît ni horaires fixes ni conditions idéales : ils répondent présents, partout et en toutes circonstances, au service de leurs compatriotes. Pourtant, leur rôle demeure encore trop peu reconnu. Il faut le dire avec clarté.

L’hommage rendu à Dia et Ndeye Marame née Mme Guèye apparaît ainsi pleinement mérité. Ils comptent parmi celles et ceux qui ont porté le Consulat général du Sénégal à Madrid à ses débuts, dans un contexte souvent exigeant, parfois incertain, mais toujours déterminant. Toutefois, cet hommage doit également nous inviter à aller plus loin.

De tels parcours méritent une valorisation plus affirmée, notamment à travers des distinctions prestigieuses telles que l’Ordre national du Lion ou l’Ordre national du Mérite. Une nation forte est aussi une nation qui sait honorer ses serviteurs les plus loyaux, y compris lorsqu’ils œuvrent loin du territoire national, au plus près de ses ressortissants. En tout état de cause, l’Association Chapa Choly et ses partenaires ont donné et tracé la voie à suivre.

Il est également impérieux de poser, avec sérieux, la question du statut des agents consulaires recrutés localement, encore trop souvent reléguée au second plan. Leur expertise, leur implication et leur rôle stratégique dans le fonctionnement quotidien de nos représentations diplomatiques et consulaires méritent une meilleure prise en compte, ainsi qu’une amélioration concrète de leurs conditions de travail.

Dans cet esprit, le jub, jubal, jubanti doit trouver ici toute sa quintessence et sa pleine application. Ces acteurs de terrain méritent une reconnaissance à la hauteur de ce qu’ils apportent, jour après jour, à la communauté.

Cette manifestation envoie ainsi un message clair, fort et porteur d’espoir aux autorités : celui de la nécessité de valoriser et de préserver la mémoire de celles et ceux qui ont tant donné, dans la fidélité, la constance et le silence du devoir accompli.

Honneur donc à ces femmes et à ces hommes de devoir et de conviction, piliers discrets mais indispensables de notre représentation consulaire et soutiens précieux de nos compatriotes.

Il convient enfin de saluer le travail remarquable de Ndiawar Seck et de l’ensemble de ses partenaires. Réunir, mobiliser et organiser un événement d’une telle ampleur n’est jamais chose aisée, et tout compte fait, ce défi a été relevé avec succès.

Unir pour bâtir une communauté forte, solidaire et dynamique : l’Association Chapa Choly vient d’en offrir une belle démonstration. Chapeau bas !

Les rideaux tombés, les lampions éteints, le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2027, avec la volonté de faire encore mieux et de continuer à célébrer celles et ceux qui font vivre et grandir notre communauté.

MOMAR DIENG DIOP, ESPAGNE.