Affaire des 85,5 milliards : Intermaq dément et évoque un rapport « jamais reçu » de la Cour des comptes

Dans un contexte marqué par de vives polémiques autour du marché d’acquisition de matériel agricole estimé à 85,5 milliards de FCFA, la société Intermaq 2012 S.L. est sortie de sa réserve pour apporter des clarifications et dénoncer ce qu’elle considère comme une campagne de désinformation.

Selon les informations rapportées par le journal L’Observateur dans son édition du mardi 7 avril 2026, l’affaire, alimentée par des fuites et des interprétations jugées hâtives, a suscité un débat national, impliquant autorités politiques et acteurs publics. Au cœur des accusations figurent des soupçons de détournements de fonds publics et de graves irrégularités dans l’exécution du marché.

D’après le journal, un rapport provisoire de la Cour des comptes, daté du 30 décembre 2025, ferait état d’anomalies importantes, notamment des flux financiers jugés douteux, des paiements en espèces ainsi qu’une gestion décrite comme opaque. Le document évoquerait également un taux d’exécution du marché relativement faible, avec seulement une partie des équipements livrés.

Face à ces allégations, Intermaq 2012 S.L. rejette catégoriquement les accusations. Dans une prise de position relayée par L’Observateur, l’entreprise affirme n’avoir jamais reçu le moindre rapport provisoire de la Cour des comptes. Elle conteste ainsi la véracité des conclusions qui lui sont attribuées et dénonce une exploitation médiatique d’un document qu’elle qualifie de non officiel.

La société, dirigée par Fernando Mauro Blanco, insiste sur sa volonté de transparence et assure avoir toujours collaboré avec les autorités compétentes. Elle soutient que toutes les procédures ont été respectées dans le cadre de l’exécution du marché, conduit sous la supervision du ministère de l’Agriculture.

Toujours selon la même source, Intermaq considère que la diffusion de ces informations porte atteinte à sa réputation et affirme qu’aucune conclusion définitive ne peut être tirée tant que les procédures de contrôle ne sont pas achevées. L’entreprise appelle ainsi à la prudence et au respect du processus institutionnel en cours.