Tamba : Mamadou Sow, le maçon devenu inventeur d’un hélicoptère, symbole d’un génie local à révéler

Tambacounda tient désormais l’un de ses symboles les plus forts de créativité et de résilience. Dans un atelier modeste, loin des circuits classiques de l’ingénierie, Mamadou Sow, jeune maçon de métier, a réalisé un exploit que peu auraient imaginé : concevoir et faire voler un hélicoptère. Fruit de quatre années de travail acharné, de sacrifices et d’apprentissage autodidacte, son invention incarne la passion et la détermination.

Sans formation académique en aéronautique, il a su transformer ses compétences de base en un savoir-faire technique élargi, en s’initiant progressivement à la mécanique et à la soudure. Une montée en compétences empirique, guidée par la curiosité et une volonté hors du commun. « C’est avec mes mains, mais surtout avec ma tête et mon cœur que j’ai construit cet appareil », confie-t-il avec humilité.

Après des années d’efforts dans des conditions souvent difficiles, son hélicoptère a finalement quitté le sol, marquant une étape décisive dans son parcours. Une réussite qui dépasse le simple exploit technique pour devenir un signal fort : celui du potentiel encore largement inexploité des talents locaux.

Alerté par cette prouesse, le Directeur Général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des PME (ADEPME), Alpha Thiam, en tournée dans les régions Sud et Sud-Est, est allé à la rencontre de ce génie autodidacte. Sur place, il n’a pas caché son admiration :

« Le Sénégal doit être fier. Tambacounda doit être fier. Ce que Mamadou Sow a accompli est la preuve que notre pays regorge de talents exceptionnels qu’il nous revient d’identifier, d’encadrer et de propulser. »

Au-delà de la reconnaissance, l’ADEPME a pris des engagements concrets pour accompagner Mamadou Sow dans la structuration et la valorisation de son innovation. Cet appui portera notamment sur l’immatriculation de son entreprise, la protection juridique de son invention, l’organisation d’une mission de benchmarking à l’international, ainsi que le renforcement de ses capacités à travers la transformation digitale.

L’Agence prévoit également de faciliter son accès à des équipements adaptés, à une unité industrielle pour une production à plus grande échelle, ainsi qu’à des mécanismes de financement dédiés au développement de son projet.

Pour les autorités, cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de promotion de la souveraineté économique et technologique du Sénégal. « Quand on parle de souveraineté, il ne s’agit pas uniquement de discours. Elle se construit à partir de talents comme celui de Mamadou Sow, capables d’innover, de produire et de transformer localement », a souligné le Directeur Général.

Au-delà du cas individuel, cette histoire interpelle sur la nécessité de mieux structurer les écosystèmes d’innovation dans les territoires, afin de détecter, accompagner et faire émerger des champions locaux. Tambacounda, souvent perçue à travers ses contraintes, révèle ici une autre facette : celle d’un territoire fertile en créativité, en audace et en potentiel industriel.

Mamadou Sow n’est plus seulement un jeune de Tambacounda. Il devient aujourd’hui un symbole national : celui d’une jeunesse capable de repousser les limites, d’innover avec peu de moyens et de tracer les contours d’un Sénégal qui croit en ses propres ressources. Un génie est né. Reste désormais à lui donner les moyens de prendre de la hauteur.