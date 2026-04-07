Meurtre de son ami Thier à Niague : Le lutteur Pokola Baldé disculpé et libéré

Le lutteur P. Mbaye alias « Pokola Baldé », 30 ans, domicilié à Sébikotane, a été finalement disculpé et libéré par la brigade spéciale de gendarmerie de Niague, après son arrestation et son placement en garde à vue pour nécessité d’enquête, à la suite du meurtre de son ami charretier A. Ly alias « Thier », âgé de 33 ans et domicilié à Pikine.

Selon des sources de Seneweb, ses deux compagnons, également libérés après avis du procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque, sont M. D. B. Sarr, 20 ans, entraîneur joker du quartier Niague Frontière, et M. Camara, 28 ans, entraîneur joker du quartier Fouta de Niague. Les principaux suspects, au nombre de trois, sont activement recherchés par la gendarmerie de Niague.

Le drame s’est passé mercredi dernier dans la soirée, au bar Chez Roméo situé à la cité Tawfekh de Niague. Pokola et ses potes étaient attablés autour de verres d’alcool. Un différend verbal a éclaté avec un certain Babacar, résident du quartier. Le videur est intervenu pour calmer les ardeurs.

Mais à la sortie du bar, une dizaine de jeunes attendaient le lutteur et ses amis. S’ensuivit une attaque à coups de pierres. A. Ly est encerclé, roué de coups et laissé dans un état critique.

Transporté sur une charrette au poste de santé de Niague, il est ensuite transféré en urgence au centre de santé de Sangalkam, où il a rendu l’âme. Ses trois accompagnateurs ont été placés en garde à vue pour nécessité d’enquête.

Source : Seneweb