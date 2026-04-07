Grève des transporteurs : L’appel à la responsabilité de Pape Pouye

La grève des transporteurs continue de susciter débats et inquiétudes. Dans une analyse publiée sur les réseaux sociaux, l’expert en logistique et membre de Pastef Mbao, Pape Ousseynou Pouye, appelle à une réforme équilibrée du secteur, conciliant droit de revendication et devoir de responsabilité.

Selon lui, la multiplication des postes de contrôle sur les routes ralentit la fluidité économique et nécessite une réduction. Toutefois, cette mesure ne peut être envisagée qu’en contrepartie d’une discipline stricte. « Moins de contrôles doit signifier plus de conformité », insiste-t-il, rappelant l’importance de licences à jour, de véhicules respectant les normes techniques et d’entreprises légalement structurées.

Sur le plan social, Pape Pouye rappelle que le droit de grève est garanti par la Constitution, mais souligne que la démocratie implique aussi le respect de ceux qui choisissent de continuer à travailler. Il condamne fermement les actes de vandalisme observés lors des mouvements, estimant que « s’en prendre aux biens des citoyens n’est pas du syndicalisme mais du vandalisme ».

Pour lui, l’État dispose des moyens de résoudre la crise, mais la solution durable réside dans un nouveau contrat social : moins de tracasseries administratives en échange de plus de professionnalisme et de civisme. « Tôt ou tard, nous devrons emprunter cette voie pour moderniser notre logistique nationale », conclut-il.