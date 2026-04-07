Un arbre s’écrase durant une chasse aux œufs…2 jeunes filles et un bébé tués

Une chasse aux oeufs était organisée ce dimanche matin dans un bois de Satrupholm, en Allemagne.

Vers 11H00, alors qu’une cinquantaine de personnes étaient sur place, un arbre d’une trentaine de mètres de haut s’est écrasé sur plusieurs participants.

Deux jeunes filles, âgées de 16 et 21 ans, sont mortes sur le coup.

Le bébé de la plus âgée, âgé de 10 mois, a été héliporté à l’hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures.

Une quatrième personne, âgée de 18 ans, se trouve entre la vie et la mort à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Source : F D