Le Régime Diomaye-Sonko face à l’épreuve du feu…un « cocktail explosif » de la contestation

L’installation au sommet de l’État du duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko se heurte à une réalité socio-économique qui fait de plus en plus jaser. Ce qui devait être la phase de consolidation du « Projet » se transforme en une épreuve d’endurance face à une accumulation de colères sectorielles qui menacent la stabilité du climat social. Entre les revendications persistantes des transporteurs routiers, les frustrations estudiantines et le cri d’alarme des centrales syndicales, l’exécutif semble aujourd’hui pris en étau par des attentes citoyennes pressantes, exacerbées par les promesses de rupture portées durant la campagne électorale.

Le secteur des transports routiers constitue actuellement le premier point de friction de cette crise systémique. L’échec des négociations ce dimanche 5 avril, après une session marathon de neuf heures sous l’égide du ministre Yankhoba Diémé, illustre une rupture profonde du dialogue institutionnel. En dénonçant un « dialogue de sourds », les leaders syndicaux, à l’image d’Alassane Ndoye, ne pointent pas seulement des désaccords techniques sur les dix points de leur plateforme revendicative, mais fustigent une posture gouvernementale jugée rigide. Ce manque de compromis laisse présager une paralysie prolongée des axes logistiques, vitaux pour l’économie nationale.

Cette grogne sectorielle prend une dimension politique inédite avec l’organisation d’une marche nationale prévue ce 8 avril 2026. La convergence d’intérêts entre le Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT) et le Front pour la Défense de la République (FDR) crée un précédent périlleux pour le régime. En apportant son soutien aux travailleurs, l’opposition politique transforme des revendications sociales et matérielles en un réquisitoire contre la gouvernance de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Cette jonction vise à dénoncer ce que les détracteurs du pouvoir qualifient de dérives autoritaires et d’incapacité manifeste à honorer le Pacte national de stabilité sociale.

Au cœur du mécontentement se cristallise la question du pouvoir d’achat, aggravée par ce que les partenaires sociaux perçoivent comme des velléités d’austérité budgétaire au sommet de l’État. Le sentiment de non-respect des engagements souscrits dans le cadre du pacte social est vécu comme une rupture de contrat par une base ouvrière éprouvée par l’inflation. Tandis que les prix des denrées de première nécessité stagnent à des niveaux élevés, le discours de rigueur et de rationalisation tenu par la Primature peine à convaincre des populations qui espéraient des dividendes immédiats après l’alternance.

Le front universitaire, foyer historique de contestation, ajoute une charge supplémentaire à ce cocktail inflammable. À l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), la tension est palpable autour des retards de paiement des bourses et des conditions de logement dans les pavillons. La jeunesse estudiantine, fer de lance des mobilisations ayant porté le régime actuel au pouvoir, exprime désormais son impatience. Voir cette composante majeure de la base électorale du pouvoir se mobiliser contre ses propres mentors constitue un signal d’alarme politique majeur que les autorités ne peuvent plus ignorer.

Sur le plan macroéconomique, les indicateurs de l’ANSD soulignent une précarité structurelle, avec un taux de chômage culminant à 30 % dans les zones rurales. Le FDR et les organisations syndicales pointent du doigt une érosion de la confiance des investisseurs et un essoufflement de la croissance hors hydrocarbures. Pour les travailleurs, la crise n’est plus une simple abstraction statistique, mais une réalité quotidienne marquée par la fragilisation du tissu industriel national et l’incapacité de l’État à protéger efficacement les emplois existants.

La manifestation projetée ce mercredi à Dakar, reliant le Cerf-volant de Niary Tally au rond-point Jet d’Eau, fera office de test de résilience pour le tandem exécutif. Le choix de cet itinéraire au cœur des quartiers populaires est une stratégie délibérée pour mesurer l’adhésion des masses à la contestation.

La posture des autorités, loin d’apaiser les tensions, semble galvaniser les manifestants qui exigent le respect du pacte social, des mesures concrètes sur la réduction du train de vie de l’État et un soutien accru aux secteurs productifs. Le manque de flexibilité reproché à la tutelle des transports devient, pour beaucoup, le symbole d’une administration confrontée à la complexité de l’exercice du pouvoir.

L’issue de cette séquence de turbulences déterminera la crédibilité du régime pour la suite du quinquennat. Soit l’exécutif parvient à rétablir le fil du dialogue par des concessions tangibles, soit il s’installe dans une confrontation durable avec ses partenaires sociaux.

La rédaction de Xibaaru