Présidence : Un journaliste nommé conseiller spécial

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé le journaliste et consultant en communication Papa Souleymane Kandji au poste de Conseiller spécial.

Pur produit de la presse nationale, Papa Souleymane Kandji a débuté sa carrière en 1995 au mensuel Démocraties avant de gravir les échelons au sein de rédactions prestigieuses. Son parcours l’a mené de Grand Reporter à L’Info 7 et L’Observateur jusqu’à des fonctions de Directeur de publication pour les quotidiens Le Pays et Rewmi. Jusqu’en mars 2026, il occupait le poste de Rédacteur en chef du quotidien Yoor-Yoor.

Réagissant à cette nomination, Papa Souleymane Kandji a exprimé sa profonde gratitude envers le Chef de l’État. Il s’est engagé à accompagner la vision présidentielle pour un Sénégal juste, prospère et souverain, réitérant son adhésion aux principes de « Jub, Jubbal, Jubbanti ».

Avec Pressafrik