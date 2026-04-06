Accident mortel sur l’axe Linguère–Matam

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi 6 avril 2026, vers 7 heures du matin, sur la route nationale reliant Linguère à Matam. Le drame est survenu au niveau du croisement de Barkédji, situé à une trentaine de kilomètres de Linguère.

Un véhicule 4×4 en provenance de Dakar et en direction de Matam a dérapé avant de se renverser. L’accident a coûté la vie à un homme de 65 ans, décédé sur le coup.

Parmi les passagers figuraient le maire d’Orofondé, Adama Ba, âgé de 45 ans, ainsi qu’un autre occupant de 47 ans. Tous deux ont été grièvement blessés.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour évacuer les blessés et transporter la dépouille vers l’hôpital Magatte Lô de Linguère.