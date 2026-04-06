UCAD : Les étudiants exigent l’ouverture des pavillons et le paiement des bourses

Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est sorti de son silence pour critiquer la gestion du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD). Les étudiants exigent la réouverture immédiate des pavillons F et B, fermés depuis plusieurs mois, qu’ils considèrent comme une atteinte à leurs droits fondamentaux. Un ultimatum de 48 heures a été adressé aux autorités, faute de quoi un vaste plan d’action sera déclenché.

Au-delà du problème du logement, le Collectif réclame des compensations pour les étudiants ayant perdu ordinateurs, téléphones, motos ou documents académiques lors des interventions des forces de sécurité. Il demande également une prise en charge rapide des blessés graves, victimes de fractures et traumatismes, laissés sans suivi médical depuis les derniers affrontements sur le campus.

Sur le plan financier, les représentants étudiants exigent le paiement intégral des rappels de bourses. Ils préviennent qu’aucune réforme ne sera acceptée sans la tenue d’assises incluant les élus étudiants. Après plusieurs semaines de silence volontaire pour favoriser le dialogue, le Collectif déplore l’absence de réponses concrètes et le mutisme persistant des autorités.