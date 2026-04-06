L’Assemblée nationale distinguée aux Africa T-Awards

Le samedi 4 avril 2026, l’Assemblée nationale du Sénégal a été honorée au Grand Théâtre national lors de la cérémonie des Africa T-Awards. Cette distinction vient saluer les réformes engagées par l’institution pour moderniser son fonctionnement et renforcer l’usage des outils numériques dans la gestion publique.

Une délégation composée de plusieurs députés – Serigne Abdou Lahad Ndiaye, Samba Diouf, Adama Tandjigora et Amadou Al Amin Diouf – ainsi que du Directeur des systèmes d’information, Daouda Diaw, et de membres du cabinet présidentiel, a représenté le président El Malick Ndiaye à cette occasion.

Depuis l’ouverture de la 15ᵉ législature, l’Assemblée nationale a entrepris une transformation profonde de ses procédures internes. Parmi les initiatives phares figurent la dématérialisation des rapports budgétaires, l’équipement systématique des parlementaires en tablettes numériques et l’introduction d’outils digitaux pour les travaux en commissions et en plénière.

Selon les responsables parlementaires, ce processus de digitalisation est désormais presque achevé, avec un taux d’exécution proche de 100 %. Cette mutation positionne l’institution comme un modèle de gouvernance moderne, en phase avec la stratégie nationale du « New Deal technologique » portée par les autorités de l’État.