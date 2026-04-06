Le FDR soutient la marche nationale du FSDT

Le Front pour la défense de la République (FDR) a annoncé, ce lundi 6 avril, son appui au Front syndical pour la défense du travail (FSDT), qui prépare une marche nationale prévue le mercredi 8 avril 2026.

Cette mobilisation vise à dénoncer le non-respect du Pacte national de stabilité sociale (PNSS), signé entre l’État, les syndicats et le patronat. Les travailleurs réclament également des mesures contre la flambée des prix, l’érosion du pouvoir d’achat et l’inaction des autorités. Un préavis de grève générale a déjà été déposé.

Dans son communiqué, le FDR décrit une situation économique alarmante : crise financière, perte de confiance des investisseurs, chômage en hausse et ralentissement de la croissance hors hydrocarbures. Les chiffres de l’ANSD évoquent un taux de chômage de 24 % en zone urbaine et 30 % en zone rurale.

Le mouvement critique par ailleurs les récentes déclarations du Premier ministre, assimilées à des « menaces d’austérité », et appelle à préserver les acquis sociaux ainsi qu’à protéger les entreprises nationales.

Le FDR invite l’ensemble des forces politiques, sociales et démocratiques à se joindre à cette marche, présentée comme un rempart contre les dérives du régime en place.