New York : Mankeur Ndiaye rencontre Omar Sy à l’aéroport JFK

L’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a partagé sur le réseau social X un moment de rencontre avec l’acteur franco-sénégalais Omar Sy, ce dimanche, à l’aéroport international John F. Kennedy de New York.

Dans son message, le diplomate a évoqué une brève mais chaleureuse entrevue avec la star du cinéma, connue pour son parcours remarquable entre la France et Hollywood. Cette rencontre fortuite dans l’un des aéroports les plus fréquentés au monde illustre, une fois de plus, le rayonnement international des personnalités d’origine sénégalaise.