Ouakam : Un militaire et un gendarme arrêtés pour cambriolage

Ouest-Foire a été le théâtre d’un rocambolesque cambriolage perpétré vers 04h du matin par trois malfaiteurs, dont un militaire en service à Goudiry et un gendarme en service dans une unité de Dakar, selon des informations exclusives de Seneweb.

Tout a commencé lorsque le soldat, affecté dans la région de Tambacounda, a pris le véhicule de son père à son insu. En compagnie d’un gendarme et d’un civil, il a cambriolé un domicile sis à Ouest-Foire, où le trio a dérobé une moto TVS avant de la charger à bord du véhicule.

Ayant constaté le vol, le propriétaire de l’engin a réussi à filmer avec son téléphone le véhicule transportant les trois malfaiteurs, avant de les prendre en chasse.

Il les a rattrapés à la hauteur de la mosquée de la Divinité à Ouakam, où ils étaient en train de décharger la moto du véhicule. Le militaire, qui était au volant, a été interpellé sur place, tandis que ses deux complices, dont le gendarme, ont réussi à prendre la fuite.

Alertés, les gendarmes de la Brigade territoriale de Ouakam ont placé le militaire en garde à vue et ouvert une enquête après avis du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. L’exploitation du premier suspect a rapidement permis d’identifier et d’arrêter les deux fugitifs. Les trois mis en cause auraient reconnu les faits sur procès-verbal.

À l’issue de l’enquête, la Brigade de Ouakam les a déférés au parquet de Dakar pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec moyen de locomotion.

Source : Seneweb