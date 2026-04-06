Nécrologie : Disparition d’Adja Ndella Péne

La ville de Saint-Louis et le monde de la culture sénégalaise sont en deuil. Adja Ndella Péne s’est éteinte ce dimanche 5 avril 2026, laissant derrière elle un héritage artistique et humain remarquable.

Connue du grand public à travers son rôle dans le téléfilm à succès Barra Yeggo, la défunte s’était imposée comme une figure incontournable de la scène culturelle, notamment dans le nord du pays. Son talent, sa générosité et son engagement en faveur de la promotion des valeurs culturelles sénégalaises ont marqué plusieurs générations.

Avec sa disparition, c’est une page importante de l’histoire culturelle locale qui se tourne. Adja Ndella Péne rejoint ainsi d’autres figures disparues qui ont contribué à enrichir le patrimoine artistique national, notamment Mame Seye Diop, El Hadji Mansour Seck, Golbert Diagne ou encore Birama Siby.

La rédaction de Xibaaru présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte ainsi qu’à l’ensemble du monde culturel.