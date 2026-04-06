Sénégal-Maroc : l’ultime bataille s’annonce devant le TAS

Après plusieurs semaines d’attente, la Fédération sénégalaise de football a finalement reçu les motivations de la décision rendue par le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), selon des informations de RMC Sport. Une étape clé qui ouvre désormais la voie à une saisine du Tribunal arbitral du sport (TAS) par le Sénégal, bien décidé à contester l’issue du match attribué au Maroc sur tapis vert (3-0).

Dans son argumentaire, le jury d’appel maintient sa position en confirmant la victoire du Maroc. Toutefois, il précise ne pas être compétent pour statuer sur les aspects liés aux primes, aux médailles ou encore à l’attribution du trophée. Une réserve qui laisse planer une incertitude, d’autant que la CAF n’a pas encore officiellement proclamé le vainqueur de cette CAN 2025.

Face à cette situation, le TAS apparaît désormais comme l’ultime recours pour trancher définitivement ce différend. Aucune date n’a pour l’instant été avancée concernant l’examen du dossier, mais la décision de l’instance internationale devrait mettre un terme à cette affaire qui continue d’alimenter les débats, plus de deux mois après une finale particulièrement controversée.

Pour rappel, le Maroc s’était opposé à une procédure accélérée dans ce dossier, contribuant ainsi à prolonger un feuilleton dont l’issue reste encore incertaine.