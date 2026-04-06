Interruption de la plateforme E-Sénégal : le service désormais rétabli

La société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA) a annoncé, dans un communiqué officiel daté du 5 avril 2026, le rétablissement complet de la plateforme E-Sénégal, après plusieurs jours d’interruption.

Selon la structure, cette indisponibilité faisait suite à un incident technique majeur survenu au niveau de son infrastructure d’hébergement. La panne a affecté plusieurs plateformes, dont E-Sénégal, nécessitant une mobilisation continue des équipes techniques durant quatre jours, avec des interventions 24h/24.

Sénégal Numérique précise que ses équipes, appuyées par des partenaires spécialisés et des experts, ont travaillé sans relâche pour rétablir le service dans les meilleurs délais. L’entreprise affirme également avoir pris la mesure des désagréments causés aux usagers, tout en saluant leur patience et leur compréhension face à cette situation.

Dans la foulée, SENUM SA assure qu’un effort soutenu sera maintenu afin de renforcer la robustesse et la performance de la plateforme, dans le but de prévenir de futurs incidents.

Les utilisateurs sont invités à contacter le service d’assistance en cas de besoin, notamment via le helpdesk ou par courrier électronique, pour toute question ou difficulté liée à l’utilisation de la plateforme.