La réaction de Modou Lo après sa défaite

Le combat tant attendu entre Modou Lo et Sa Thiès, disputé hier, a tenu toutes ses promesses. Renversé par son adversaire, l’ancien roi des arènes a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour livrer ses impressions.

Dans son message, Modou Lo a d’abord salué la performance de son vainqueur, désormais nouveau détenteur du titre. « Félicitations à Sa Thiès pour cette victoire. Je lui souhaite un règne digne de notre discipline », a-t-il écrit.

Le lutteur des Parcelles Assainies, surnommé Xaragne Lo, s’est ensuite tourné vers ses supporters, exprimant une gratitude profonde pour leur fidélité tout au long de ses sept années de règne. « Depuis mes débuts, vous avez été ma force, m’encourageant à me dépasser pour atteindre et conserver le sommet », a-t-il confié.

Il n’a pas manqué de remercier son staff et ses proches pour leur soutien constant, avant de conclure son message par une profession de foi : « Al Hamdoulillah en toutes circonstances. »