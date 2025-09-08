Fass Mbao : un homme tué par son ami pour une dette de 1 500 FCFA

Un drame a secoué le quartier de Fass Mbao dans la nuit du 5 au 6 septembre 2025. Un jeune homme a été retrouvé mort, la gorge tranchée, après une violente altercation avec l’un de ses amis.

Selon les informations recueillies, c’est un appel téléphonique reçu par le Poste de police de Diamaguène Sicap Mbao qui a déclenché l’intervention des forces de l’ordre. À leur arrivée, les policiers ont découvert le corps sans vie de la victime, allongé sur le dos, avec une profonde blessure à la gorge. Un couteau de cuisine ensanglanté gisait à proximité.

Les premiers témoignages recueillis sur place ont rapidement orienté les enquêteurs vers un suspect, un ami du défunt et habitant du même quartier. Après l’évacuation du corps par les sapeurs-pompiers, une équipe s’est lancée à sa recherche. L’homme a finalement été interpellé vers 2 heures du matin dans une chambre où il tentait de se cacher.

Placée en garde à vue, la personne arrêtée a reconnu les faits. Elle a expliqué que le meurtre faisait suite à un différend ancien, lié à une dette de 1 500 FCFA contractée lors d’une sortie à la plage de Ngor. Leur relation s’était fortement détériorée depuis. Le soir du drame, une première bagarre a éclaté aux environs de 20 heures, avant qu’une seconde confrontation ne dégénère. C’est à ce moment que le suspect aurait poignardé son ami à la gorge.

L’enquête se poursuit pour élucider tous les contours de cette affaire tragique.