Mbour : Un enseignant agressé par un Kankourang

Les festivités liées au Kankourang ont été marquées par des violences, dimanche à Mbour, lors de la première sortie de cette figure mystique. Un enseignant a été agressé par un Kankourang, relançant les interrogations sur les débordements qui accompagnent souvent ces manifestations.

Selon le récit de la victime, les faits se sont produits devant son domicile. « J’étais en train de préparer du thé quand ils sont arrivés. Je n’ai pas eu le temps de terminer, ils se sont rués sur moi et m’ont donné trois coups de machette », témoigne-t-il, encore choqué par l’agression.

Ces incidents ne sont pas nouveaux. Chaque année, à l’occasion des sorties du Kankourang, des cas d’agressions et d’actes de violence sont signalés dans plusieurs localités du pays. Pourtant, cette tradition est censée incarner une valeur protectrice. Considéré comme un génie garant de l’ordre social et spirituel, le Kankourang fait partie intégrante de l’héritage culturel mandingue. Depuis 2005, il est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Cependant, la recrudescence des violences qui entachent ces célébrations soulève de vifs débats. Entre défense de la tradition et nécessité de préserver l’ordre public, la question reste posée : comment concilier la sauvegarde d’un patrimoine culturel et la protection des citoyens face aux dérives constatées ?

